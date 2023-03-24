قبطى بالأقصر يقيم مائدة إفطار لـ250 شخصا يوميا ويجهز وجبات لمرضى السرطان

الأقصر – أحمد مرعى

تواصلت بمحافظة الأقصر، هذا العام، المحبة بين المسلمين والأقباط خلال شهر رمضان المبارك، حيث أنه في لفتة تؤكد علي عمق ومدى المحبة بين المسلمين والأقباط داخل محافظة الأقصر، وكعادته السنوية المتكررة أقام روماني رمزي عجايبي ونجله بيشوى روماني، أكبر مائدة رحمن لأشقائه المسلمين خلال شهر رمضان المبارك بالأقصر، والذي يشرف عليها هو ونجله وهو الأمر الذي يستقبله أهالي المحافظة كل عام بترحيب شديد مؤكدين روح المحبة التي تسود بين أبناء الوطن الواحد بعيداً عن الفتن.

ومن جانبه يقول بيشوى رومانى رمزى عجايبي، إنهم ينظمون مائدة إفطار سنوية للمساهمة فى الإفطار لأخوتهم للمسلمين، وأنهم يستعينوا في طهي الطعام بأكثر من شيف من الفنادق على أعلى مستوى لخدمة موائد الرحمن الخاصة بهم، وأن الوجبات متنوعة ما بين لحوم ودواجن وحلوى مختلفة وغيرها من الأصناف الأخري.

ولفت بيشوى رومانى رمزي، إلى أن المائدة التي يقيمها هو ووالده تسع حوالي 250 فرد، مؤكداً أن المائدة تقام يومياً طوال شهر رمضان المبارك أمام المقر الرئيسي لشركتهم بشارع التلفزيون بجوار مستشفي الأقصر الدولي، وهناك وجبات أخرى يتم توزيعها على الفقراء والأكثر أحتياجاً يومياً ويقوم بتوزيعها وتوصيلها لمنازلهم من الذين يخجلون من الذهاب للمائدة تعففاً منهم، بالإضافة إلى توصيل 250 وجبة مجهزة يومياً لتوزيعها على الأطفال المرضى والمرافقين لهم داخل مستشفى الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر.

وأشار بيشوى رومانى إلى أن الهدف الأساسى من إقامة المائدة هو المحبة لإخوانه المسلمين ورغبة منهم فى مشاركتهم فرحتهم بشهر رمضان الكريم، مشيراً إلى أن أصدقاؤه مسلمين والعاملين معهم اغلبهم مسلمين.

وأضاف أعتقد أن التراحم والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين لا يولد إلا المحبة بين الجميع ونحن جميعاً فى حاجة لنشر روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن الواحد، ضاربين بكافة طوائفهم أروع الأمثلة في التضحية والأخوة والإنسانية.



العمل-فى-تجهيز-مائدة-افطار-للمسلمين-بالاقصر



تجهيز-الوجبات-بمائدة-قبطى-الأقصر



تجهيز-الوجبات-فى-مائدة-قبطى-بالأقصر



تجهيز-وجبات-بالمائدة-لمرضى-السرطان



توفير-وجبات-فى-مائدة-لقبطي-بالاقصر



سرد-تفاصيل-مائدة-رحمن-سنوية-من-القبطى-رومانى-رمزى



عمل-العصائر-والوجبات-من-الأقباط-للمسلمين-بالأقصر



مائدة-قبطى-يقيمها-يومياً-لإفطار-الصائمين-بالأقصر



وجبات-قبطى-لمرضى-السرطان-بالأقصر



وجبات-لتوزيعها-على-مرضى-السرطان-بالأقصر