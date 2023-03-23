أهالى إسنا بالأقصر يؤدون صلاة التراويح بأول أيام رمضان فى المسجد العتيق

الأقصر – أحمد مرعى

أدى أهالى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، فى أول أيام شهر رمضان المبارك، صلاة التراويح داخل المسجد العتيق الكبير وسط أجواء روحانية، وذلك فى ثانى تراويح يتم تأديتها مع بدء شهر رمضان المبارك، حيث كان الإمام حسن منصور إمام المسجد وقدم خاطرة بين ركعات الترواويح والعشاء للأهالى حول فضل الشهر الكريم.

ويحظى المسجد العمرى العتيق بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بشهرة تاريخية وتراثية عظيمة على أرض الجنوب، فهو المسجد الذي بنى فى عصر الدولة الفاطمية بمصر وله مآذنة تاريخية وتراثية لا تزال قائمة حتى الآن، حيث بنى فى عام 474 هجرية، وسمى بالمسجد العمرى تيمناً بفتح مصر فى عهد عمرو بن العاص وإنشاء مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.

ويوجد مبنى المسجد العمرى أو المسجد العتيق على بعد 100 متر من نهر النيل ومعبد خنوم بمدينة إسنا، فهو قد بنى منذ فتح المسلمون لمصر فى عهد الصحابى عمرو بن العاص، ويوجد بجانب محراب المسجد، لوح من الرخام قديم مكتوب عليه بالخط الكوفى بسم الله الرحمن الرحيم (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين)، و"صلوات الله وبركاته على مولانا و الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين أمر بعمارة هذا الجامع المبارك السيد الأجل أمير الجيش سيف الإسلام ناصر أبو النجم بدر المستنصرى أدام الله قدرته، وأعلى كلمته القاضى أبا الحسن على بن أحمد بن النضر فأسس فى النصف من ذى الحجة سنة تسع وستين وأربعمائة وسقف فى النصف من شهر ربيع الأول سنة سبعين وأربع مائة وفقه الله لمرضاته وأعانه على طاعته كما يصرف اهتمامه إلى عمارته".

وفي نفس السياق، وفى عادة سنوية شهدت مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، أمس الأربعاء، تنظيم فعاليات دورة شهر رمضان المبارك، فى عادة سنوية تخرج فيها السيارات والمواكب وعربات الأهالى لتجوب أنحاء المدينة احتفالاً وابتهاجاً بقدوم الشهر الكريم، ويتم خلالها توزيع الهدايا والحلوى والألعاب والفاكهة على أطفال وشباب المحافظة.

وجابت دورة استقبال شهر رمضان المبارك بمدينة إسنا، الشوارع التالية:- (شارع بنزينة بنيتو - شارع أحمد عرابي - شارع السيدة زينب - ميدان المحكمة - شارع البحر - كورنيش النيل – شارع المجلس القديم والمجلس الجديد - شارع المركز – شارع القنطره)، حيث تم خلالها توزيع الحلوى والأرز باللبن والكاسترد وغيرها من الحلويات إبتهاجاً بقدوم الشهر المبارك.

وشارك فى الدورة كل أهالى إسنا من المواطنين وبمشاركة وتأمين مكثفة من رجال الشرطة وقوات الدفاع المدنى ورجال المرور، وعدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ورجال مجلس المدينة والشباب والرياضة، وسط أجواء كرنفالية، وذلك فى عادة متوارثة منذ عشرات السنين بجنوبى الأقصر للاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك.