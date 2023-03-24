اليوم السابع
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الجمعة، 24 مارس 2023 07:04 م
أكرم القصاص
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عواصف ترابية تضرب الوادى الجديد وتعيق الرؤية بالمدن وعلى الطرق السريعة.. صور

الجمعة، 24 مارس 2023 06:46 م
عواصف ترابية تضرب الوادى الجديد وتعيق الرؤية بالمدن وعلى الطرق السريعة.. صور عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تعرضت محافظة الوادى الجديد اليوم الجمعة، ثانى أيام شهر رمضان المبارك، لموجة من الطقس السيئ على مستوى مراكز المحافظة، حيث هبت الرياح المحملة بالأتربة التى تسببت فى انخفاض الرؤية بنسبة كبيرة وخاصة على الطرق السريعة بنطاق المحافظة.

وتابعت كاميرا "اليوم السابع"، جانب من موجة الطقس السيئ فى مدينة الخارجة حيث هبت عواصف ترابية شديدة على مدينة الخارجة والقرى التابعة لها، ما أدى إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة، جراء انعدام الرؤية المرورية بالطرق السريعة الصحراوية، كما تسببت العواصف الترابية فى حجب الرؤية على الطرق السريعة وداخل الكتل السكنية.

ومن جانبه أعلن محافظ الوادى الجديد فى بيان له، عن رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة، والتى يصاحبها عواصف ترابية على أغلب المناطق بالمحافظة.

وأشار البيان إلى تواصل غرفة العمليات والأزمات المتابعة وتلقى أى بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العلاجية، تحسبا لوقوع حوادث او سقوط أشجار او تصدع منازل جراء الطقس غير المستقر.

وتتميز محافظة الوادى الجديد بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة حيث تتميز الوادى الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة وهو ما جعل الحكومة تتجه نحو استغلالها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء فى جو تشغيل آبار الرى وإنارة المنشآت الحكومية والمساجد والمنازل.

 
 
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IMG20230324174653
 
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (1)
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (1)
 
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (2)
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (2)
 
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (3)
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (3)
 
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (4)
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (4)
 
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (5)
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (5)
 
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (6)
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (6)
 
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (7)
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (7)
 
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (8)
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (8)
 
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (9)
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (9)
 
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (10)
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (10)
 
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (11)
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (11)
 
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (12)
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (12)
 
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (13)
عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد (13)
 
 
 
 

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