رئاسة مركز الداخلة: الانتهاء من صيانة محطة المعالجة بقرى المعصرة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من صيانة محطة المعالجة بقرى المعصرة والشيخ والى، بهدف تحسين مستوى الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الأداء فى المحطة، لضمان انتظام عملها وخاصة في شهر رمضان المبارك، كما تمت صيانة وإصلاح المحركات الغاطسة، لرفع الرواسب التي تقلل من كفاءة عمل المحركات، بهدف رفع كفاءة مستوى المرفق، تحت إشراف محمود جبالى رئيس الوحدة المحلية للقرية.

وكانت مجلس مدينة الداخلة، أعلن مؤخرا عن شراء وتركيب محرك رفع قدرة 75 حصانا، لرفع المياه من محطة الرفع بقرية المعصرة إلى محطة الرفع بقرية الشيخ والي، وبعد ذلك إلى محطة المعالجة ضمن جهود المركز لتحسين مستوى خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بالقرية.

وفى سياق متصل أعلن مجلس مدينة الداخلة ، عن بدء العمل في إعادة تأهيل المنتزه الغربي بقرية المعصرة، وزراعة 250 شجرة لعمل سياج حول الموقع وإزالة المخلفات وتسوية الموقع وسيتم إستكمال الكافتيريا والمسرح لاستقبال الحفلات.