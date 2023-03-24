زلزال بقوة 4 درجات يضرب ولاية "ماديا براديش" الهندية

وأضاف المركز - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 28 كيلومترا جنوب شرقي مدينة "قاليور".

وأشار المركز إلى أن زلزالا آخر بلغت شدته 3.9 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم مدينة "مويرانج" بولاية "مانيبور"، حيث وقع مركزه على عمق 51 كيلومترا، وعلى بعد 31 كيلومترا جنوب شرقي المدينة.