زلزال بقوة 4 درجات يضرب ولاية "ماديا براديش" الهندية

أعلن المركز الوطنى لعلم الزلازل فى الهند أن زلزالا بلغت شدته 4 درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم الجمعة، مدينة "قاليور" فى ولاية "ماديا براديش"، دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
وأضاف المركز - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 28 كيلومترا جنوب شرقي مدينة "قاليور".
وأشار المركز إلى أن زلزالا آخر بلغت شدته 3.9 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم مدينة "مويرانج" بولاية "مانيبور"، حيث وقع مركزه على عمق 51 كيلومترا، وعلى بعد 31 كيلومترا جنوب شرقي المدينة.
يذكر أن فى فبراير الماضى، أعلن المركز الوطنى لعلم الزلازل فى الهند، أن زلزالا بلغت شدته 3.6 درجة على مقياس ريختر ضرب، منطقة "كاترا" فى ولاية "جامو وكشمير" الهندية، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.
وأضاف المركز - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 97 كيلومترا شرقي منطقة "كاترا"، وعلى عمق عشرة كيلومترات.
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