وأضاف المركز - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 97 كيلومترا شرقي منطقة "كاترا"، وعلى عمق عشرة كيلومترات.