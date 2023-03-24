اليوم السابع
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زراعة الشرقية: تقليع 10000 فدان من المساحة المنزرعة بمحصول البنجر.. صور

الجمعة، 24 مارس 2023 05:00 ص
زراعة الشرقية: تقليع 10000 فدان من المساحة المنزرعة بمحصول البنجر.. صور تقليع محصول البنجر
الشرقية- فتحية الديب

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تحتل محافظة الشرقية، المركز الثانى على مستوى الجمهورية، فى إنتاج وتوريد بنجر السكر، ويوجد بالمحافظة مصنع لإنتاج سكر البنجر بأعلى معايير الجودة والذى يتم تصديره خارج البلاد جانب الاستهلاك المحلى.
 
قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه تم تقليع وحصاد عشرة آلاف فدان بنحر من إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول البنجر وتوريده لمصانع تكرير السكر مشيراً إلى أن المساحة المزروعة هذا العام بلغت 90264 فدان بمختلف المراكز والمدن وخاصة المنطقة الشمالية للمحافظة.
 
أوضح وكيل وزارة الزراعة أن محصول بنجر السكر يُعد من المحاصيل الاستراتيجية للدولة وزراعته توفر العملة الصعبة وتسعى المحافظة فى الأعوام القادمة لزيادة المساحة المنزرعة من خلال تكثيف الندوات الارشادية لتوعية المزارعين بأهمية زراعته لتحمله الظروف المناخية المختلفة مع امكانية زراعته فى الأراضى الضعيفة والملحية والجيرية وتعريفهم بالعائد المادى الذى يحققه
 
يذكر أن زراعة بنجر السكر بالمحافظة بدأت عام 1995 بزراعة 40 فدانا فقط ثم انتشرت زراعته وتزايدت عاما بعد عاما حتى بلغت أكثر من 90 ألف فدان هذا العام، منتشرة فى مناطق الصالحية الجديدة وصان الحجر والحسينية ومنشاة أبوعمر أولاد صقر وكفر صقر وفاقوس، ويرجع التهافت على زراعة محصول بنجر السكر لم يأت من فراغ، بل للتيسيرات التى تقدمها مديرية الزراعة، وشركات إنتاج السكر للمزاعين، حيث يتم تسليمهم التقاوى المنتقاة التى تحقق إنتاجية عالية تصل إلى 30 طنًا للفدان، كما يتم خفض تكلفة تسوية الأراضى بالليزر، كما تعقد الشركات عقودا معهم لاستلام إنتاجهم من الحقول بأسعار متميزة طبقا لبند السكر ونسبة النظافة.
 

 

 

 

 

 


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