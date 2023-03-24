خليه معاك على الفطار.. تعرف على فوائد البروكلي

كتبت فاطمة ياسر

البروكلي من الخضراوات ذات اللون الأخضر والشكل المميز وذات المذاق الخاص، وأيضا تناوله يمد الجسم بالعديد من الفوائد التي لا غني عنها. وخلال شهر رمضان ينصح بإمداده ووضعه على الموائد في وجبة الإفطار للحصول على فوائده وامداد الجسم بها من خلال الصيام، وذلك وفقا لموقع “everydayhealth”.

البروكلي يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية ومنها البروتين، والألياف، والماء، والكالسيوم، فيتامين ك، المغنسيوم، والبوتاسيوم، الزنك، وحمض الفلوليك، وجميع هذه العناصر الغذائية يجب التعامل معاها وحصول الجسم لها.

ولذا حث التقرير على ضرورة تناوله مرتين في الأسبوع خلال شهر رمضان والهدف من ذلك امداد الجسم بجميع العناصر التي يفقدها خلال الصيام، ولذا لا تتردد في تناولك للبروكلي بشكل دائم خلال شهر رمضان.

وقدم التقرير العديد من الفوائد الخاصة بالبروكلي، ومنها:

-البروكلي يعمل علي تنشيط خلايا الجسم، والدورة الدموية.

-تحسين الحالة الصحية للجسم.

-البروكلي مفيد لصحة الأمعاء والجهاز الهضمي.

-يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تقلل من حدة الإصابة بالأمراض والفيروسيات والميكروبات، والالتهابات.

-يعد من الخضراوات المفيدة لصحة القلب، والتي تحميه من التعرض والإصابة بالعديد من الأمراض.

-يحافظ علي صحة الكبد، ويقلل من فرص الإصابة بأي مشاكل به.

-لأنه يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة التي تقوية الجهاز المناعي، وأيضا يحد من الإصابة بالسرطان.