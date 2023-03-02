فوائد صحية للبروكلي.. منها الوقاية من السرطان

كتبت فاطمة خليل

البروكلي أحد أفضل الأطعمة الصحية، لكن قد لا تكون على دراية بمدى فائدة البروكلي لصحتك، أو الطرق المختلفة التي يمكنك دمجها في الوجبات، في هذا التقرير نتعرف على فوائد صحية للبروكلي، بحسب موقع "Health".

فوائد البروكلي

تحتوي ساق واحدة من البروكلي النيء على 45 سعرة حرارية و 8 جرامات من الكربوهيدرات و 0.5 جرام من الدهون و 4 جرامات من البروتين.

ومع ذلك ، فإن البروكلي مليء بالعناصر الغذائية توفر ساق واحدة 200٪ من الهدف اليومي لفيتامين C ، مما يساعد جهاز المناعة لديك وهو ضروري لصحة العظام

يوفر البروكلي أيضًا لجسمك:

فيتامين سي

فيتامين ك

حمض الفوليك

البوتاسيوم

الكالسيوم

المغنيسيوم

السيلينيوم

نسبة عالية من الألياف

يوفر كوب واحد من البروكلي حوالي 2 جرام من الألياف، والتي تدعم صحة الجهاز الهضمي ، وتحمي قلبك عن طريق خفض مستويات الكوليسترول ، وتجعلك تشعر بالشبع ويساعد تناول ما يكفي من الألياف بانتظام في دعم نسبة السكر في الدم وتنظيم الأنسولين للحصول على طاقة ثابتة ومتساوية.

يحافظ على رطوبتك

كوب واحد من البروكلي النيء يحتوي على حوالي 70٪ ماء ، تحتاج إلى الماء للحفاظ على صحة الخلايا والأعضاء في جسمك.

الحفاظ على رطوبة الجسم ينظم أيضًا درجة حرارة الجسم، ويوفر الترطيب لمفاصلك ، ويمنع الإمساك عن طريق تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي.

بالإضافة إلى الفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والمياه مما يضيف حجمًا إلى نظامك الغذائي.

قد يساعد في منع السرطان

البروكلي هو عضو في عائلة الخضراوات الصليبية، والتي تشمل أيضًا القرنبيط واللفت وبراعم بروكسل والملفوف والكرنب الأخضر.

وجدت الأبحاث أن هذه المجموعة من النباتات تحتوي على مركبات طبيعية مرتبطة بالوقاية من السرطان - بفضل قدرتها على تحييد المواد المسرطنة ومنع الخلايا السرطانية من النمو والانتشار.

تدعم الخضراوات الصليبية أيضًا موت الخلايا ، أو تسلسل التدمير الذاتي الذي يستخدمه الجسم لقتل الخلايا المختلة.

يحمي قلبك

تظل أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة. وجدت الأبحاث أن الخضراوات الصليبية ، بما في ذلك البروكلي ، تحمي القلب عن طريق تقليل الضرر الذي يلحق بالشرايين والذي يؤدي إلى التصلب ، والذي غالبًا ما يكون نذير نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

يعزز صحة الدماغ

اللوتين والزياكسانثين أصباغ توجد في البروكلي. هذه الأصباغ لها فوائد عديدة ، بما في ذلك تلك المتعلقة بصحة الدماغ. تم ربط هذه الأصباغ بوظيفة الدماغ والأنسجة العصبية السليمة ، بالإضافة إلى الحماية من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

يحسن قوة العظام

يحتوي البروكلي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لتكوين العظام والوقاية من فقدان كثافة العظام. وتشمل هذه:

فيتامين ك

المغنيسيوم

الفوسفور

الكالسيوم

نحاس

حديد

الزنك

فيتامين سي

فيتامينات ب

من المعروف أن هذه العناصر الغذائية تعمل لتعزيز كتلة العظام وقوة العظام

يحارب الالتهابات

بالإضافة إلى المساعدة في درء الشيخوخة المبكرة ، ترتبط قوة البروكلي المضادة للالتهابات بتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. وجدت دراسة أن تناول كميات أكبر من الخضار الصليبية ساعد في خفض مستويات العلامات المؤيدة للالتهابات المنتشرة في الدم يرتبط الالتهاب المزمن بعدد من الأمراض ، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب.