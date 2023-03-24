اليوم السابع
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الجمعة، 24 مارس 2023 11:39 م
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جهود مكثفة لإصلاح خط المياه الرئيسى في منشية البكرى بالمحلة.. صور

الجمعة، 24 مارس 2023 11:21 م
جهود مكثفة لإصلاح خط المياه الرئيسى في منشية البكرى بالمحلة.. صور انفجار خط المياه الرئيسى بمنشية البكرى
الغربية - عادل ضرة

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تسبب انفجار ماسورة المياه الرئيسية بمحطة المشتل بمنشية البكرى التابعة لحى ثان المحلة، الي غرق المحلات، كما امتدت المياه للشوارع المحيطة.
 
علي الفور تم غلق المياه عن المنطقة والدفع بسيارات لشفط المياه، والعمل علي إصلاح الماسورة الرئيسية المغذية لمنشية البكرى والجمهورية وسكة زفتى والعديد من المناطق بحى ثان المحلة.
 
انتقل المهندس محمود عاطف رئيس شركة مياه الشرب بالمحلة، والفرق المعاونة والمسئولين بالحى، للعمل علي إصلاح الماسورة المكسورة وشفط المياه.
 
 
انفجار خط المياه الرئيسى بمنشية البكرى (1)
انفجار خط المياه الرئيسى بمنشية البكرى (1)

انفجار خط المياه الرئيسى بمنشية البكرى (2)
انفجار خط المياه الرئيسى بمنشية البكرى (2)

انفجار خط المياه الرئيسى بمنشية البكرى (3)
انفجار خط المياه الرئيسى بمنشية البكرى (3)

 


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