"مياه قنا": انقطاع المياه عن بعض المناطق بسبب انفجار أحد الخطوط بشارع الجميل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن انقطاع المياه وضعفها بعدد من مناطق قنا، وذلك لحدوث انفجار خط مياه قطر 24 بوصة GRP، بشارع الجميل.

وأوضحت الشركة، أنه تم قفل المياه وجارى أعمال سحب المياه المتراكمة بعربات الكسح بالإضافة إلى فتح مطابق الصرف الصحي لتصريف المياه، يتسبب ذلك الكسر فى انقطاع المياه عن مناطق شارع بنك مصر والعمارات المقابلة لاستراحة محافظ قنا، وضعف المياه بمناطق شرق المدينة.

ونوهت شركة مياه الشرب، أنه جاري أعمال الحفر لإصلاح الخط وعودة العمل مرة أخرى، وفتح الشارع أمام السيارات والمارة.