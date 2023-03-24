اليوم السابع
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تعرف على مميزات النظام الإلكترونى الجديد لترقية أعضاء هيئة التدريس

الجمعة، 24 مارس 2023 01:00 ص
تعرف على مميزات النظام الإلكترونى الجديد لترقية أعضاء هيئة التدريس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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اعتمد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى النظام الإلكتروني الجديد لترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية اذ تم بدء تطبيقه على عينة من المتقدمين تمهيدا لتعميم التطبيق وفيما يلى ينشر " اليوم السابع" أبرز مميزات النظام الجديد
 
1- يحقق الحوكمة والشفافية فى الترقى لأعضاء هيئة التدريس 
 
2- يقلل استغراق الوقت للحصول على الترقية حيث كان النظام القديم يستغرق أكثر من 5 شهور، نتيجة لتأخر إصدار تقارير فحص الاقتباس، وتقارير معامل التأثير
 
3- يقضى على تأخر استلام وتقييم الملفات من قبل المحكمين ورقيًا مما يؤدي إلى تأخر إصدار تقارير التحكيم.
 
4- يساهم النظام الإلكتروني الجديد لاعتماد ترقيات أعضاء هيئة التدريس، في خدمة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك اللجان العلمية للترقيات
 
5- يساهم بشكل كبير فى تقليل المدة الزمنية للحصول على التقرير النهائى واعتماد الترقية.
 
6- النظام الجديد، يجب فيه لاعتماد ترقية أعضاء هيئة التدريس، إتاحة حسابات إلكترونية للفنيين بالمكتبات المركزية بالجامعات، تساعدهم على ميكنة كافة الخطوات والإجراءات التي كانت تتم بشكل يدوي، وكذلك الفنيين بوحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى خدمة التكامل مع برنامج iThenticate التي سيتم إتاحتها في المرحلة التالية، لتتم عملية فحص الاقتباس بشكل أتوماتيكي، مما يوفر المزيد من الوقت على المتقدمين وكذلك الفنيين بالمكتبات، وأعضاء لجان الترقيات والمحكمين.
 
7-  النظام الجديد به العديد من الخدمات الإلكترونية للمتقدم مثل: رفع الملفات إلكترونيا على النظام، والدفع الإلكتروني، ومتابعة حالة الطلب خطوة بخطوة، واستلام بريد إلكتروني دوري يفيد تطور حالة الطلب.
 
 

التعليم العالى

ترقية اعضاء هيئة التدريس

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