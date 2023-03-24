الوادى الجديد تحقق ذهبية رفع الأثقال بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

هنأ بهاء شوقى مدير عام الشباب و الرياضة بالوادى الجديد، اللاعبة ريم السيد نصر، لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى رفع الأثقال، وحصولها على عدد من الميداليات الذهبيه فى بطولة الدرجة الأولى تحت 20 سنة، وانضمامها لمعسكر المنتخب القومى لرفع الأثقال، حيث يتم استعدادها للبطولات الدوليه القادمة.

وقال شوقى، إن المشروع يهدف إلى إعداد بطل أوليمبي قادر على المنافسة، والكشف عن الموهوبين رياضيا في الألعاب التي يستهدفها المشروع، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وكانت المديرية أعلنت عن تحقيق عدد من المراكز المتقدمة والميداليات، فى منافسات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، حيث حصل اللاعب حمزة محمد سلمان على المركز الثالث على مستوي الجمهورية فى تنس الطاولة، كما حقق بطل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي اللاعب يوسف سيد يوسف 1500متر موانع ، المركز الثالث والميدالية البرونزية علي مستوي الجمهورية تحت 16 سنة المقامة، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وفاز بالميدالية الفضية 4 × 200 متر تتابع على مستوى الجمهورية، تحت 16 سنة كلا من، عبدالله منصور خلف، مؤمن هاشم راتب، محمد فريد محمد، الحسين هيثم محمد، وفاز بالمركز السادس على مستوى الجمهورية عمر جمال طليب في مسابقة الوثب العالي برقم شخصي جديد، كما حقق عبدالله منصور خلف المركز السادس ع مستوي الجمهورية في مسابقة 100 متر حواجز .

وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة أن محافظة الوادي الجديد تشارك بـ (8) لاعبين من أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لألعاب القوى تحت 16 سنة بالمركز الأوليمبي بالمعادي، مؤكداً على استمرار مشاركة اللاعبين بباقي المسابقات لهذه البطولة.



جانب من التكريم (1)



جانب من التكريم (2)







