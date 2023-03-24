وذكر المركز - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" أن محطات الشبكة للرصد الزلزالى سجلت أربع هزات فى اللاذقية، إحداها شمال المحافظة بـ 58 كيلومترا، وأخرى في البحر المتوسط شمال غرب اللاذقية بـ 50 كيلومترا، والثالثة شمال غرب المحافظة بـ 45 كيلومترا، والرابعة جنوب غرب اللاذقية بـ 33 كيلومترا، كما سجلت هزة جنوب إدلب بـ 46 كيلومترا.

وسجلت المحطات 12 هزة فى لواء إسكندرون، وهزة شمال شرق الموصل بـ 151 كيلومترا، و16 هزة وسط وغرب تركيا.

وأوضح المركز أن الهزات تراوحت قوتها بين 1.4 و4.9 درجة على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 67.5 كيلومتر.

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 10.1 درجة، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة، لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط، أما من 4 إلى 6 فيكون الزلزال متوسط الأضرار وقد يحدث ضررا بالأبنية، ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى وقد يدمر مدينة بأكملها.