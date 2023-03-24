اليوم السابع
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الجمعة، 24 مارس 2023 12:58 م
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الكشف على 1600 مواطن فى قافلة علاجية بقرية الخليج بالدقهلية

الجمعة، 24 مارس 2023 12:21 م
الكشف على 1600 مواطن فى قافلة علاجية بقرية الخليج بالدقهلية جانب من الفحوصات
الدقهلية :محمد الحبشي

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وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 21 ، 22  مارس 2023  في قرية الخليج مركز المنصورة، والتى تبعد عن مستشفى طلخا 22 كم، تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل، حيث تم توقيع الكشف على 1654 مريضاً.
 
وضمت القافلة 11 عيادة مختلفة، منها 7 عيادات متنقلة 2 باطنة، رمد، جراحة، وأنف وأذن، نسا، تنظيم أسرة، و4 عيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.
 
وتم توقيع الكشف الطبي بموجب عيادة الباطنة 280، أطفال جراحة 153،أنف وأذن 188، عظام179،رمد 200، اسنان 167،نسا وتنظيم أسرة 184،وإجراء عدد 201 تحليلاً مختلفاً  للمرضى، ونحو 141 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات 133 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 94 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار  16 قراراً  للعلاج على نفقة دولة
   
من جانبه لفت وكيل الوزارة، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة، على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 37 ندوة تثقيفية، و 110 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم
 
يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة
 
 
استبيان علي هامش القافله
استبيان علي هامش القافله

الصيدليه
الصيدليه

الكشف عن الامراض المزمنه
الكشف عن الامراض المزمنه

تسجيل البيانات
تسجيل البيانات

تسليم التقارير الطبيه
تسليم التقارير الطبيه

صرف العلاج المجاني للمواطنين
صرف العلاج المجاني للمواطنين

عياده الأسنان
عياده الأسنان

عياده الباطنه المتنقله
عياده الباطنه المتنقله

عياده الرمد
عيادة الرمد

عياده العظام
عياده العظام

ندوات ثقيفيه علي هامش القافله
ندوات تثقيفية علي هامش القافلة


 

 


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العلاج المجاني

الكشف المبكر

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طناح

راس الخليج

مركز المنصورة

طلخا

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