البرق والرعد ينيران سماء القليوبية وسط أمطار متوسطة

القليوبية - إبراهيم سالم

. شهدت محافظة القليوبية ، انتشار ظاهرة البرق والرعد فى سماء مدن وقرى المحافظة مساء اليوم الجمعة، وسط سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض الأنحاء

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع أفرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار فى الأحوال الجوية.

وتجدر الإشارة، إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.

ووجه "مجاهد"، بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها، وكذلك أمر بعمل حصر للأماكن التى تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أى كميات مياه للأمطار والتدخل الفورى فى حالة حدوث أية مشكلة.

شهدت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، أمطارا متوسطة على مدن وقرى المحافظة، صاحبها طقس بارد، وسط إعلان عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، رفع درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار وتجمعات المياه فى مختلف المناطق، منعا لتعطيل حركة المرور.

وكشف بيان للمحافظة، أن القليوبية وفق هيئة الأرصاد تشهد طقسا مائلا للبرودة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء إلى الغد، مع انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة خلال فترات الليل.

وأمر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات فى المحافظة على مدار 24 ساعة، لتلقى جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها.