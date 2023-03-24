اليوم السابع
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الجمعة، 24 مارس 2023 10:08 م
أكرم القصاص
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طقس القليوبية.. أمطار متوسطة تضرب مدن المحافظة والمحافظ يعلن رفع حالة الطوارئ

الجمعة، 24 مارس 2023 08:39 م
طقس القليوبية.. أمطار متوسطة تضرب مدن المحافظة والمحافظ يعلن رفع حالة الطوارئ أمطار متوسطة تضرب مدن محافظة القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهدت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، أمطارا متوسطة على مدن وقرى المحافظة، صاحبها طقس بارد، وسط إعلان عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، رفع درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار وتجمعات المياه في مختلف المناطق، منعا لتعطيل حركة المرور. 
 
وكشف بيان للمحافظة، أن القليوبية وفق هيئة الأرصاد تشهد طقسا مائلا للبرودة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء إلى الغد، مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة خلال فترات الليل.
 
وأمر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات في المحافظة على مدار 24 ساعة، لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.
 
ووجه محافظ القليوبية، بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وجرى التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة، لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.
 
وحذرت المحافظة، قائدي السيارات والمواطنين بتوخي الحذر خلال موجات الطقس السيئ والأمطار، والإبلاغ الفوري عن أي مشكلات او تجمعات لمياه الأمطار لسرعة التحرك ورفعها.
 
أمطار-متوسطة-تضرب-مدن-محافظة-القليوبية-(1)
أمطار-متوسطة-تضرب-مدن-محافظة-القليوبية-(1)

أمطار-متوسطة-تضرب-مدن-محافظة-القليوبية-(2)
أمطار-متوسطة-تضرب-مدن-محافظة-القليوبية-(2)

أمطار-متوسطة-تضرب-مدن-محافظة-القليوبية-(3)
أمطار-متوسطة-تضرب-مدن-محافظة-القليوبية-(3)

أمطار-متوسطة-تضرب-مدن-محافظة-القليوبية-(4)
أمطار-متوسطة-تضرب-مدن-محافظة-القليوبية-(4)

أمطار-متوسطة-تضرب-مدن-محافظة-القليوبية-(5)
أمطار-متوسطة-تضرب-مدن-محافظة-القليوبية-(5)

أمطار-متوسطة-تضرب-مدن-محافظة-القليوبية-(6)
أمطار-متوسطة-تضرب-مدن-محافظة-القليوبية-(6)

أمطار-متوسطة-تضرب-مدن-محافظة-القليوبية-(7)
أمطار-متوسطة-تضرب-مدن-محافظة-القليوبية-(7)

 


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