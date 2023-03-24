الإسماعيلية تشهد نشاطا للرياح على المراكز والمدن.. اعرف التفاصيل

شهدت محافظة الإسماعيلية، نشاطا واضحا للرياح، وانخفاض درجات الحرارة، وتغيرا في حالة الطقس على مدار الساعات القليلة الماضية، ونشطت الرياح عقب صلاة المغرب حتى الآن.

وسجلت محافظة الإسماعيلية اليوم 29 درجة مئوية العظمى، فيما سجلت درجة الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية في انخفاض عن درجات الحرارة التي سجلتها المحافظة على مدار اليومين الماضيين.

وظهر نشاطا للرياح في مدينة الإسماعيلية والمراكز والمدن والقرى على مستوى محافظة الإسماعيلية بالتزامن مع انتشار الغيوم والسحب المنخفضة التي حجزت أشعة الشمس في بعض المناطق.

وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، المواطنين من نشاط الرياح خلال الساعات القليلة المقبلة وزيادتها على الطرق السريعة والصحراوية، ما قد يعيق الرؤية نهارا في بعض المناطق.

وناشدت الصفحة الرسمية المواطنين الابتعاد عن أعمدة الإنارة والمنازل المتهالكة والأشجار لعدم تعريض حياتهم للخطر، ولحين هدوء حركة الرياح.