اليوم السابع
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اصطدام قطار ركاب بشاحنة فى جزيرة سخالين شرقى روسيا

الجمعة، 24 مارس 2023 03:04 م
اصطدام قطار ركاب بشاحنة فى جزيرة سخالين شرقى روسيا اصطدام قطار - ارشيفية
كتب أحمد علوى

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اصطدم قطار ركاب بشاحنة في منطقة دولينسكي بجزيرة سخالين في أقصى شرق روسيا، ما أدى إلى انسكاب الوقود واشتعال النيران.

وصرح حاكم المنطقة فاليري ليمارينكو بأنه وفقا للبيانات الأولية، أصيب عدد من الركاب بجروح طفيفة، ولم تقع وفيات.

وقد تم إجلاء ركاب القطار على الفور، حيث أضاف حاكم المنطقة أن القطار كان يقل 99 شخصا، 26 منهم غادروا المكان بمفردهم قبل وصول حافلات الركاب.

وأوضح ليمارينكو أنه "سيتم نقل ركاب القطار إلى قراهم التي كانوا متجهين إليها، وتم القضاء على الحريق، وستذهب قاطرة إضافية إلى موقع الحادث لسحبها إلى المستودع".

 

 


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