إقامة ملتقى الفكر الإسلامى بمساجد الكويتية وسادات قريش وأمير الجيوش بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كشف الشيخ صبحى عبدالصمد مدير إدارة أوقاف بلبيس بمحافظة الشرقية، إقامة صلاة التروايح بجميع المساجد، تنفيذا لتعليمات الوزارية وتوجيهات الشيخ مجدى بدران وكيل الوزارة، لافتا إلى أن إقامة ملتقى الفكر الإسلامى عقب صلاة التروايح، بمساجد الكويتية، وسادات قريش، وأمير الجيوش، وهى من المساجد التى تشهد إقبالا من مصلين طوال شهر رمضان.

وأشار عبد الصمد، لـ "اليوم السابع"، إلى أنه تم تكليف المفتشين، بالمرور اليومى على مساجد، واجراء متابعات مستمرة الأنشطة الدينية التى تقام خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن جميع مساجد الإدارة، قامت بحملات تنظيف وصيانه دورات المياه، وتزيين المبانى ابتهاجا بالشهر الكريم.

يذكر أن مسجد سادات قريش، تأسس عام 18 هجرى ويعد أحد أبرز المعالم الإسلامية، ويعتبر أقدم الجوامع بمصر، حيث يذهب بعض المؤرخين إلى الاعتقاد بأن هذا المسجد هو أول مسجد بنى فى مصر، وتأسس قبل مسجد عمرو بن العاص فى مدينة الفسطاط، ويرجح أن يكون أول أو ثانى أقدم مسجد فى أفريقيا.

أما مسجد أمير الجيوش، فهو أيضًا ثان مسجد أقيم بعد سادات قريش، وأطلق علية هذا الاسم تكريما لقائد جيش عمرو بن العاص، شريك بن سمى الغطافى المرادى، وذلك عام 19 هجرية 642 ميلادية.