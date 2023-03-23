مديرية أوقاف شمال سيناء: إقامة صلاة التراويح فى كافة مساجد المحافظة

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه تنفيذًا لتعليمات وزارة الأوقاف تقيم مديرية أوقاف شمال "ملتقى الفكر الإسلامي" عام 1444هــ - 2023م، ويعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد النصر بوسط العريش ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأوقاف شمال سيناء.

وأوضح بيان لمديرية أوقاف شمال سيناء، أنه امتلأت مساجد شمال سيناء، فى أول ليلة من ليالى شهر رمضان المبارك، بالراكعين والساجدين والذاكرين، حيث أُقيمت صلاة التراويح بجميع مساجد شمال سيناء، وسط فرحة غامرة بالمساجد العامرة فى أول ليلة من شهر رمضان المبارك.

وحددت مديرية أوقاف شمال سيناء موعد الاختبار التمهيدى لخطباء المكافأة بأوقاف شمال سيناء الاربعاء 2023/3/29بمقر مديرية أوقاف شمال سيناء، الكائن بمسجد النصر بالعريش، ومن سيتم اختبارهم هم أحمد جميل سالم إبراهيم، وأحمد عبد الهادى حسين الشناوى، وأسامة عوض السعيد عوض، وأيمن يوسف عبد العزيز تونى، وبهنساوى محمد بهنسى النجار، وسعيد عبد الفتاح محمود سويلم، وعادل رمضان محمد النجار، وعلى مصطفى عبد المؤمن عياد، ومحمد سعيد سالم عيد، ومحمد على محمد شمس الدين الديب، ومحمود مصطفى عبد المؤمن عياد، ومصطفى حسن سليمان عزارة.

وسلمت لجنة مديرية أوقاف شمال سيناء من وزارة الأوقاف 2 طن من لحوم صكوك الإطعام، وتسليمها للجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعى فى حرم مقر محافظة شمال سيناء، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

اعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أن لجنة مديرية أوقاف شمال سيناء برئاسة فضيلة الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، سلمت الصكوك اللجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعى برئاسة على غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، تحت إشراف لجنة الإشراف والمتابعة من محافظة شمال سيناء.