أطعمة تقلل من خطر الإصابة بنقص الحديد بجسمك في رمضان

كتبت رانيا عامر

يعاني العديد من الاشخاص بخطر الاصابة بمرض فقر الدم ، الناتج من نقص معدن الحديد بجسم الانسان ، ويرجع ذلك نتيجة سؤء التغذية احيانا ، او تناول بعض الادوية احيانا اخري ، ويصاب الكثير من الافراد بفقر الدم في الصيام خلال شهر رمضان نتيجة نقص معظم الفتيامينات والمعادن التي يحتاج اليها الجسم اثناء ساعات الصيام ، وذلك وفقا لما نشره موقع mayoclinic.

واظهر نتائج الابحاث الجديدة ان هناك العديد من الاطعمة الغنية بمعدن الحديد ، ويمكن اتباعها في نظام غذائي سليم بغرض التقليل من خطر الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

تشمل الأطعمة الغنية بالحديد:



1.اللحوم الحمراء، والدواجن المأكولات البحرية

البقوليات

الخضراوات الليفية ذات الأوراق الخضراء الداكنة اللون، مثل السبانخ

الفواكه المجمَّدة، مثل الزبيب والمشمش

حبوب الإفطار الغنية بالحديد، الخبز والمكرونة

البازلاء

يمتصُّ جسمكَ الحديد من اللحوم بصورة أكبر من المصادر الأخرى. إن اخترْتَ عدم تناوُل اللحوم، فقد تحتاج لزيادة الأطعمة النباتية الغنية بالحديد لامتصاص نفس الكمية من الحديد التي يتمُّ امتصاصها في شخص آخر يتناول اللحوم.



2.اختر الأطعمة الغنية بفيتامين C لزيادة امتصاص عنصر الحديد يمكنك زيادة قدرة جسمك على امتصاص الحديد وذلك من خلال شرب عصير الليمون أو تناول الأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين C في نفس وقت تناولك للأطعمة الغنية بعنصر الحديد. يتواجد فيتامين C في العصائر الحمضية ومنها عصير البرتقال الذي يساعد الجسم على امتصاص أفضل لعنصر الحديد.



3.اطعمة تحتوي علي فيتامين C البروكلي (القرنبيط الأخضر)

الجريب فروت

الكيوي

الخُضار الورقية

البطيخ

البرتقال

الفلفل

الفراولة

اليوسفي

الطماطم