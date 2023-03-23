10 آلاف مستفيد من مساهمات "كتف فى كتف" الغذائية فى إبشواى وأطسا بأول أيام رمضان

الفيوم رباب الجالى

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم ومكتب مشروعات الأورمان، فى ألف مساهمة غذائية، وألفين كيلو من اللحوم، على 10 آلاف مستفيد من غير القادرين بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن مبادرة "كتف فى كتف" والتى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور احمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وعرضت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، الخطة التفصيلية لتوزيع الكراتين واللحوم حيث شملت: قرى شكشوك واليأس والزغيبي وأبوشنب والصعايدة والعلواية وسرور والخالدية مركز إبشواى، وقرى خلف ورحمي ونورا وبحر ابو المير وقصر الباسل مركز اطسا.

موضحة أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك و بمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث ستعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع فى كل محافظات مصر.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأضاف شعبان، أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

والجدير بالذكر أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة الفيوم، يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.