1.2مليون أوقية ذهب احتياطي موقع إيقات للتنقيب عن المعدن الأصفر

كتبت - مروة الغول

يستهدف قطاع البترول والثروة المعدنية تنفيذ خطط وبرامج العمل المنبثقة عن استراتيجية تطوير قطاع التعدين لتطوير قطاع تعدينى جاذب للاستثمارات و قادر على المساهمة بقوة في الناتج القومى وتعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية ، والاستفادة من التسهيلات الإنتاجية والخبرات المتميزة في هذا المجال، وامتلاك مصر لمناطق تعدينية بالغة الأهمية في منطقة الصحراء الشرقية .

واليوم جاء اعلان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بدء تجارب تشغيل الإنتاج التجارى للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر، والذى يأتى تتويجاً للخطة الطموح التى تم وضعها لبدء الإنتاج مبكراً منه فى ظل ما يتميز به الموقع ، الذى تقدر احتياطياته بحوالى 1.2مليون أوقية من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95% وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.

وأوضح المهندس طارق الملا خلال تفقد مراحل العمل والإنتاج بموقع إيقات، أن الموقع يتميز بأنه استثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتى تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً مع القطاع الخاص المصرى، لافتاً إلى أنه تم تكوين شركة إيقات لمناجم الذهب بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية وشركة الثروات والموارد للتعدين القائم بالأعمال فى منطقة الكشف، ومن ثم تم البدء فى العمل على إقامة تسهيلات وبنية تحتية ذات كفاءة عالية والتشغيل من خلال مجموعة من الشباب المصرى ذوو المهارات والخبرات ضمن منظومة تضم معهم بعض الخبراء العالميين المتخصصي.