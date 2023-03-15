توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء محطة تموين وقود بالغاز الطبيعى فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مُشترك مع شركة غازتك - إحدى شركات قطاع البترول - لإنشاء محطة مُتكاملة جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والوقود السائل والخدمات المصاحبة لها، بمجمع المواقف بمدينة بنها على مساحة 2400 متر مربع، علاوة على بحث إنشاء محطات تموين للغاز الطبيعي في باقي مُدن وأحياء المحافظة وكذلك الطرق السريعة.

وأوضحت المحافظة في بيانا لها، أنه يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالبدء في تنفيذ المشروع القومي للتوسع في إنشاء وتشغيل محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي لتغطية كافة محافظات الجمهورية، وذلك تماشياً مع المبادرة الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وفي إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأعرب محافظ القليوبية، عن سعادته بالتعاون المُشترك مع شركة غازتك، مُضيفاً أن هذا الإتفاق يأتي في إطار مواكبة محافظة القليوبية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلاً للبنزين والسولار، والذي يسهُم في تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة وكذلك ترشيد الطاقة وتحقيق الإستفادة الإقتصادية المُثلىٰ من الثروات الطبيعية لمصر، وتوفير العملة الأجنبية كنتيجة لتقليل إستيراد منتجات الوقود السائل، بالإضافة إلى سعره المنخفض الذي يتناسب مع إمكانات المواطن البسيط.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار التوجيهات المستمرة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن التعاون المثمر مع محافظة القليوبية في هذا الخصوص سوف يُتيح توفير تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي داخل المحافظة، فضلاً عن تعزيز جهود الحفاظ على البيئة داخل المحافظة.

جاء توقيع البروتوكول بين المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غازتك والعضو المنتدب، و اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبحضور كلٍ من المحاسب محمد الطرابيلي مساعد رئيس شركة غازتك للتسويق، والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها، وشاكر عمارة مدير عام الشئون القانونية، ومحمد عبد الحليم مدير مشروع مواقف السيارات، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني.