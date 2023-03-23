"يقوى المناعة ويمنع سرطان القولون".. 11 فائدة لتناول الزبادى فى السحور

كتبت آية دعبس

يعد الزبادى أحد الأكلات الرئيسية على طاولة السحور طوال شهر رمضان، لما يحتويه على عناصر غذائية هامة، وتوضح الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، أهم فوائده، وهى:

1- . يسهل الهضم .

2- . يقوى جهاز المناعة .

3- . يساعد على تخفيف الوزن .

4- . علاج التهاب المفاصل وقرحة المعدة.

5- . يمنع ارتفاع ضغط الدم .

6- . يخفض الكولسترول .

7- . يمنع سرطان القولون .

8- . يحسن صحة الفم .

9- . يمنع هشاشة العظام .

10- . له دور فى صحة الشعر .

11 .ترطيب البشرة ومحاربة التجاعيد.

وأشارت إلى ضرورة مراعاة اختيار الزبادى الذى لا يحتوي على سكر أو نكهات مضافة.