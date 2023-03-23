هيئة ميناء دمياط تستقبل 34 سفينة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17390 طن تشمل: 9547 طن يوريا صب و3100 طن مولاس و4743 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50890 طن تشمل: 17156 طن ذرة و17072 طن قمح و3958 طن ابلاكاش و 5074 طن حديد و780 طن خشب زان و6850 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 718 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 35 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3773 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 130785 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 116032 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا قطار بضائع، وذلك بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4624 شاحنة.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبلت خلال الفترة الماضية حزمة من المشروعات التي ساهمت كثيرا في تطوير الأداء داخل الميناء، لافتا إلي وجود بعض المشروعات التي حولت قبلة التجارة العالمية إلي ميناء دمياط، مؤكدا أن مشروع محطة تحيا مصر 1 أحد أهم المشروعات التنموية التي شهدتها هيئة ميناء دمياط خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس هيئة ميناء دمياط، أن هناك مشروعات أخري تشهدها الهيئة سيكون دورها هاما جدا في إحداث نقلة نوعية في إزاء الميناء بين الموانئ العالمية في وقت قصير.