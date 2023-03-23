ضبط 7.5 طن أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمى بأسواق دمياط

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن ضبط كميات من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الادمي، وذلك عقب قيام المديرية بتنفيذ عدة حملات استهدفت أسواق دمياط.

وتمكنت تلك الحملات من ضبط كميات من الأغذية منتهية الصلاحية بلغت 7500 كجم مواد غذائية متنوعة مابين منتجات البان، ومواد غذائية مصنعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن حملات المديرية مستمرة من أجل ضبط الأسواق ومتابعة التزام المحال التجارية بعرض منتجات صالحة للاستخدام المواطنين، مشيرا إلي وجود خطة عمل متكاملة تم وضعها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشأن تكثيف تلك الحملات من أجل توفير غذاء أمن بأسواق المحافظة.

واضاف وكيل صحة دمياط، أن هناك اهتمام بالغ من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشأن متابعة تلك الحملات وتكثيفها لضبط أسواق دمياط، فضلا عن إعداد التقارير اللازمة حول تلك الحملات ونتائجها.

وأشار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إلى أن الحملات التابعة لمديرية الصحة قامت بضبط تلك المخالفات وتحرير المحاضر. اللازمة لها تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية حيالها بمعرفة الجهات المعنية، كما أكد أيضا أن استعدادات شهر رمضان شهدت العديد من الإجراءات أبرزها تكثيف المرور على كافة المنشآت التجارية والتي تتعامل مباشرة مع المواطنين لمراقبة التزامهم بالتعليمات المقررة وعرض منتج أمن.

وأوضح أيضا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مستشفيات المحافظة مع تفعيل الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين حال حدوث أية طوارئ، مناشدا المواطنين سرعة الابلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها وذلك للتعامل معها بشكل فورى، كما شدد أيضا على اتخاذ عقوبات رادعة على المخالفين في الإطار الذي ينظمه القانون.