اليوم السابع
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الخميس، 23 مارس 2023 03:09 م
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"مطرانية بنى سويف" تعلن تجهيز شنط مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان

الخميس، 23 مارس 2023 02:30 م
"مطرانية بنى سويف" تعلن تجهيز شنط مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان الأنبا غبريال أسقف بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قال القمص اسطفانوس سليمان سكرتير الأنبا غبريال أسقف بنى سويف إنه سيتم التبرع بـ300 شنطة من المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك للأسر الأولى بالرعاية.

 

وأضاف القمص اسطفانوس فى بيان له أنه تحت رعاية الأنبا غبريال أسقف بنى سويف وتوابعها وفى إطار دعم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للدولة المصرية وتضامنا مع جهود الدولة المصرية للحد من ارتفاع الأسعار ودعم الأسر محدودة الدخل من الإخوة المسلمين قررت مطرانية بنى سويف التبرع بعدد 300 شنطة من المواد والسلع الغذائية لعدد من الأسر من الإخوة المسلمين بمحافظة بنى سويف بمناسبة شهر رمضان الكريم لإدخال الفرحة والسعادة على هذه الأسر ومشاركة من ايبارشية بنى سويف للإخوة المسلمين فرحة شهر رمضان الكريم.


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