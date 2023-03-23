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مديرية أمن أسيوط تنظم حملة للتبرع بالدم

الخميس، 23 مارس 2023 11:51 ص
مديرية أمن أسيوط تنظم حملة للتبرع بالدم حملة للتبرع بالدم
كتب محمود عبد الراضى

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 قامت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

استمراراً للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية، فقد قامت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

 

 

التبرع بالدم
التبرع بالدم

 

مجندين يتبرعون بالدم
مجندين يتبرعون بالدم

 


مديرية أمن أسيوط

حملة للتبرع بالدم

التبرع بالدم



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