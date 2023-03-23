محافظة المنوفية تبدأ تطبيق النموذج التجريبى للتسجيل اللحظى للتطعيمات الروتينية

المنوفية - محمد فتحى

عقدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اجتماعا موسعا برئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، والدكتور ياسر قنديل مشرف الوزارة، وفريق تطعيمات الوزارة، والدكتور محمد العسكري مدير عام الطب الوقائي، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري الإدارات الطبية، ومسئولي التطعيمات، ومراقبي التطعيمات بالإدارات الطبية، لمناقشة بدء تطبيق النموذج التجريبي للتسجيل اللحظي للتطعيمات الروتينية بالمحافظة.

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‏وأكدت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه سيتم تفعيل النظام المميكن بجميع أماكن تقديم خدمة التطعيمات الروتينية على مستوى المحافظة، وتم شرح البرنامج الإلكتروني للتطعيمات الروتينية وطرق التسجيل والإدخال، وتم وضع خطة عمل للبدء في تطبيق النموذج التجريبي للتسجيل اللحظي للتطعيمات الروتينية في جميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الصحية.

يأتى ذلك ‏في إطار متابعة منظومة ميكنة التطعيمات الروتينية للأطفال، وفى إطار خطة قطاع الطب الوقائي بالعمل بالنظام المميكن بديلا الورقى.