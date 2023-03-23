وشدد ميدفيديف - في تصريحات أوردتها وكالة تاس الروسية - على أنه "هل ذهب خطر نشوب صراع نووي؟ لا، لم ينته. لقد ازداد".

وحذر من أن "كل يوم يتم فيه إرسال شحنات أسلحة أجنبية إلى أوكرانيا سيقرب في نهاية المطاف من هذه الكارثة النووية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر - أمس - من تزويد لندن لأوكرانيا بذخائر تحوي اليورانيوم المستنفد، كما حذر وزير الدفاع سيرجي شويجو من "صدام نووي".

وفي جنيف، أكدت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن بريطانيا تدفع أوكرانيا لتصعيد الصراع مع روسيا، من خلال تزويدها بذخيرة اليورانيوم المنضب.



وأفاد بيان صادر عن البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة بأنه "من خلال استفزاز نظام كييف لاستخدام الذخيرة ذات المكون النووي، تدفع لندن السلطات الأوكرانية الحالية إلى إطالة وتصعيد الصراع مع روسيا، بغض النظر عن المعاناة والخسائر بين السكان المدنيين".

وتعتقد البعثة الدبلوماسية أن مثل هذه الخطوة لا تترك لكييف أي فرصة لتسوية سياسية ودبلوماسية للوضع حول أوكرانيا.

وأضاف البيان: "انه يجب على لندن وكييف أن تدركا أن الخطوات المتهورة والخطيرة للغاية التي تهدف إلى زيادة تفاقم الأزمة حول أوكرانيا من خلال توريد واستخدام الذخيرة ذات المكون النووي لن تبقى دون رد مناسب من روسيا"، مشيرة إلى أن استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب هو القاعدة الشائعة في العمليات القتالية للجيش البريطاني.

وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي، إن لندن ستنقل ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.



إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن موسكو مستعدة للدفاع عن نفسها بكل الوسائل، إذا أقدمت واشنطن على إسقاط طائرة روسية تقترب من الولايات المتحدة في المجال الجوي الدولي.

وأضاف ريابكوف - على هامش نادي "فالداي" للحوار، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "التصريحات التي أدلى بها السناتو الأمريكي ليندسي جراهام يجب أن تؤخذ على محمل الجد، فهي تعكس ظلا من الاستعداد لبذل أقصى ما في وسعها لإلحاق الضرر بنا في جميع المجالات، ومحاولة إلحاق الضرر بالسمعة العسكرية أيضا".

وأشار إلى أن هذا انعكاس لحقيقة أن الذين يدلون بمثل هذه التصريحات، ليس لديهم فكرة قليلة عن حقائق العصر النووي ونسوا تماما أن روسيا مستعد للدفاع عن نفسها من الهجمات العدوانية بكل الوسائل المتاحة له.

وأضاف أن هذا لا يعني الإشارة إلى الترسانة النووية الروسية، وتابع: "أقول إن هناك لائحة بشأن استخدام الأسلحة النووية، وأولئك الذين يرغبون في قراءتها.. الآن هو الوقت الذي أصبحت فيه الحرب الهجينة أكثر فأكثر واسعة النطاق ومتطورة، تشن هذه الحرب ضد روسيا من قبل الولايات المتحدة ومجموعة الدول التي تقودها بتهور، دون فهم عواقب ما قد يحدث في النهاية".