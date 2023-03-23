فانوس ومدفع رمضان خشب فى معرض مدارس التعليم الفنى بالإسماعيلية.. صور

افتتح الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية معرض توجيه المجال الصناعى والذى أقيم تحت عنوان "أهلا رمضان" بالقاعة الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية يرافقه الدكتور سامى فضل وكيل المديرية والمهندسة إحسان العيادى مدير عام التعليم الفنى وإسماعيل محسن مدير التعليم العام وعلاء حسونه موجه عام المجال الصناعى وأميمة محمد موجة اول المجال الصناعى.

وضم المعرض العديد من الأعمال الفنية المتميزة المعبرة عن شهر رمضان المعظم مثل الفوانيس ومدفع الإفطار وزينة رمضان وكلها أعمال خشبية مضيئة ويعد اول معرض من نوعه يقام فى تعليم الإسماعيلية خاصة بالمجال الصناعى.

وأشاد الدكتور محمد بحيرى وكيل الوزارة بالجهد المبذول من العاملين بتوجيه المجال الصناعى مؤكدا انها أعمال متميزة وواجهه مشرفه لتعليم الإسماعيلية.