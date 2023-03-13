وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد مراكز تدريب المتقدمين لوظيفة معلم مساعد.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الإثنين، مراكز تدريب المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد "معلم فصل - معلمة رياض أطفال"، ضمن مسابقة 30 ألف معلم، وذلك بمدرستي صفيه زغلول الإعدادية بنات وإبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية، حيث يعقد التدريب بقاعات التدريب بإدارة شمال وجنوب الإسماعيلية، وإشراف إدارة التدريب وقسمي تدريب شمال وجنوب، والتنسيق مع إدارة التعليم الابتدائي وتوجيه عام رياض الأطفال.

جاء ذلك بحضور إيناس أحمد عبد الفتاح مدير إدارة التدريب بالمديرية، وعبد المنعم محمد مدير التعليم الابتدائي وأحمد سيف مدير أمن المديرية.

وأكد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المتقدمين لتلقي التدريب، يبلغ عددهم 264 معلم فصل و 98 معلمة رياض أطفال موزعين على 12 قاعة تدريبية على مستوى المحافظة لافتا إلى أن هذا البرنامج التدريبي يستمر حتى الخميس القادم الموافق 16 مارس الجاري.

وأشاد وكيل الوزارة بانتظام الفئة المستهدفة من التدريب، مؤكدة أن المعلم هو الركن الأساسي في العملية التعليمية والتربوية وأن تأثيره في الطالب هو الأبلغ والأجدى فهو من يشكل العقول والثقافات ويحدد القيم والتوجهات ويرسم إطار مستقبل أمة بأكملها.

وأضاف " بحيرى"، أن وظيفة معلمة رياض أطفال تكمن أهميتها في أنها هي المفتاح الأخلاقي لتربية طفل ما قبل المدرسة وهي المسئولة عن تكوين الشخصية وهي القدوة والمثل الذي يترسخ في وجدان وذاكرة الطفل منذ نعومة أظافره متمنية للجميع التوفيق والسداد.