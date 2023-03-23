ضبط مسجل خطر بالإسكندرية يزاول الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بمزاولة أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والتى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالى.

بإجراء التحريات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته (هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم" – عدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة).

بمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بطريقة غير مشروعةتم إتخاذ الإجراءات القانونية.