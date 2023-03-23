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سوبيا بالكراميل والتوت.. أحدث أنواع العصائر الرمضانية فى بورسعيد..فيديو وصور

الخميس، 23 مارس 2023 11:00 م
سوبيا بالكراميل والتوت.. أحدث أنواع العصائر الرمضانية فى بورسعيد..فيديو وصور العصائر في أول أيام رمضان
بورسعيد - محمد عزام

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تبتكر محال العصار الرمضانية كل عام في أنواع العصائر التي يتناولها الأهالي في شهر رمضان الكريم، والتي كان من بينها خلال هذا العام السوبيا بالأطعمة المختلفة كالتوت والكراميل والبندق وغيرها.
 
 
وقدم "اليوم السابع"، تقرير من أحد أشهر المحال الخاصة بيبيع العصائر الرمضانية في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، بأول أيام شهر رمضان الكريم. 
 
وقال صانع العصائر في هذا المحل، إنهم يستعدوا منذ وقت مبكر في شهر شعبان لهذا الشهر الكريم، مؤكداً أنه كل عام يتم ابتكار واختراع مشروب رمضاني جديد.
 
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن السوبيا بالتوت، لاقت إعجاب العديد من الأهالي خلال تجربتها قبل رمضان بعدة أيام، وكذلك السوبيا بالكراميل والبندق.
 
وأوضح، أنه لا يمكن الإستغناء عن المشروبات الرئيسية في الشهر الكريم مثل العرقسوس والتمر والمانجو والخروب، والتي اعتاد الأهالي على تناولها في الشهر الكريم.
 
وتشهد محال بيع العصائر في محافظة بورسعيد، ازدحاماً كبيراً في أول أيام شهر رمضان الكريم خاصة على العرقسوس والتمر الهندي والمانجو. 
 
 
العصائر في أول أيام رمضان
العصائر في أول أيام رمضان

العصائر
العصائر

المانجو_1
المانجو_1

سوبيا بالاطعمه المختلفه
سوبيا بالاطعمه المختلفه

سوبيا بالتوت
سوبيا بالتوت

عصائر رمضانية
عصائر رمضانية

عصير التمر الرمضاني
عصير التمر الرمضاني

عصير السوبيا
عصير السوبيا

عصير المانجو والتمر
عصير المانجو والتمر
 
 
 

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