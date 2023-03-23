سقوط عنصر إجرامى داخل سيارته بحوزته 120 طربة حشيش فى شمال سيناء

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش و15 كيلو جرام لمخدر الهيدرو بحوزة أحد العناصر الإجرامية بشمال سيناء، وتحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن شمال سيناء من ضبط (عنصر إجرامى ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش) حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمناقشته أرشد عن سيارة مجهزة بمخازن سرية بمعرفته لتهريب المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها وتم ضبط السيارة بدائرة قسم شرطة ثان العريش وبتفيشها عثر على (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام).

وبمواجهته بالمضبوطات إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,300,000) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.