زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب طاجيكستان ويهز أجزاء فى كازاخستان

وأشار المركز- في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إلى أن مركز الهزة الأرضية على بعد 82 كلم جنوب غربي المركز السكني "مورغاب" في شرق طاجيكستان حيث يقطن نحو 8.5 ألف نسمة.

ونوه البيان إلى أن بؤرة الهزة الأرضية المذكورة، تقع على عمق 40 كم.