اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب طاجيكستان ويهز أجزاء فى كازاخستان

الخميس، 23 مارس 2023 12:47 م
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب طاجيكستان ويهز أجزاء فى كازاخستان مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
أستانا (أ ش أ)

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أعلنت السلطات الكازاخية اليوم الخميس، أن زلزالا بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب طاجيكستان وهز أجزاء فى كازاخستان.

وذكرت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية أن مركز الزلزال وقع في إقليم طاجيكستان على بعد 740 كيلومترا جنوب غرب مدينة ألماتي، وشعر السكان بالهزات التي بلغت قوتها 2-3 على مقياس MPV في مدينتي تاراز وشيمكنت الكازاخستانية وكذلك منطقة تركستان.

وضربت سلسلة من الزلازل طاجيكستان وأوزبكستان الليلة الماضية.

وفى 9 مارس الجارى، أعلن المركز الأوروبى - المتوسطى تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة، فى جمهورية طاجيكستان.

وأشار المركز- في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إلى أن مركز الهزة الأرضية على بعد 82 كلم جنوب غربي المركز السكني "مورغاب" في شرق طاجيكستان حيث يقطن نحو 8.5 ألف نسمة.

ونوه البيان إلى أن بؤرة الهزة الأرضية المذكورة، تقع على عمق 40 كم.

 


طاجيكستان

زلزال

زلزال طاجيكستان

زلزال يضرب طاجيكستان

كازاخستان



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