وأشار المركز- في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم- إلى أن مركز الهزة الأرضية على بعد 82 كلم جنوب غربي المركز السكني "مورغاب" في شرق طاجيكستان حيث يقطن نحو 8.5 ألف نسمة.

ونوه البيان إلى أن بؤرة الهزة الأرضية المذكورة، تقع على عمق 40 كم.

ولم ترد بعد أية أنباء، عن وقوع إصابات أو خسائر مادية نتيجة هذا الزلزال.