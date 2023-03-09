أعلن المركز الأوروبى - المتوسطى تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة، اليوم الخميس، فى جمهورية طاجيكستان.
وأشار المركز- في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم- إلى أن مركز الهزة الأرضية على بعد 82 كلم جنوب غربي المركز السكني "مورغاب" في شرق طاجيكستان حيث يقطن نحو 8.5 ألف نسمة.
ونوه البيان إلى أن بؤرة الهزة الأرضية المذكورة، تقع على عمق 40 كم.
ولم ترد بعد أية أنباء، عن وقوع إصابات أو خسائر مادية نتيجة هذا الزلزال.
وكان المركز الأوروبي والمتوسطي لرصد الزلازل، أعلن نهاية فبراير الماضى، عن وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في طاجيكستان.
وحسب موقع الاتحاد الإمارتى، مركز الزلزال يقع على بعد 5 كيلومترات جنوب غرب حي مرغب السكني الذي يعيش فيه 10.8ألف نسمة، بحسب مواقع إليكترونية عديدة.
وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 60 كيلومتراً. وأشار المركز إلى أنه لا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.
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