مقتل شخص على يد آخر بسبب تجدد خلافات بينهما فى الدقهلية

الدقهلية محمد الحبشى

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة تمي الأمديد، بتلقي بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين، أدت لمقتل أحدهما.

انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة تمي الأمديد، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحرى تبين مصرع عرفه.م.ع، 40 عاما مقيم قرية تمي الأمديد، وذلك إثر مشاجرة مع آخر بسبب خلافات سابقة تجددت بينهما اليوم بعد صلاة الظهر مباشرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى تمى الأمديد تحت تصرف النيابة العامة، وذلك لمباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.