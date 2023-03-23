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المنشد مصطفى عاطف يقدم ابتهالات دينية خلال افتتاح مركز مصر الثقافى الإسلامى

الخميس، 23 مارس 2023 04:07 ص
المنشد مصطفى عاطف يقدم ابتهالات دينية خلال افتتاح مركز مصر الثقافى الإسلامى المنشد مصطفى عاطف
كتب أحمد عرفة

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قدم المنشد مصطفى عاطف عددا من الابتهالات الدينية خلال افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي فى العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويعد مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة إنجازًا كبيرًا ومن أهم المشروعات التي تم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم إنشاء المركز الثقافي الإسلامي بأحدث الإمكانيات العالمية ليكون مركزا بمستوى عالمي يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي، فيعد هذا المركز من المراكز الثقافية المهمة فى مصر وأفريقيا أيضًا.

مشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي يقع فى قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويحده طريق رقم 11 والمحور الرئاسي وساحة الشعب من جهة الشمال، وطريق محمد بن زايد الشمالي من جهة الجنوب، على هضبة بارتفاع 24 مترا.

تبلغ مساحة مسجد مصر 19100 مترا مربعا ويحتوى على 3 مداخل رئيسية يعلوها قبب إسلامية، بالإضافة إلى مدخل خدمى رابع، ويتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع ويسع 12000 مصلى يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 وتعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة .

يبلغ عدد المصلين بالساحة العلوية: 40 ألف مصلٍ، يبلغ عدد المصلين بالساحة السفلية: 55 ألف مصلٍ، يبلغ إجمالي عدد المصلين 107 آلاف مصلٍ، وترتفع المأذنتين حوالى 140 مترًا عن سطح الساحة العلوية، تبلغ المساحة الكلية للواحدة 1600 م2.


الرئيس السيسي

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المركز الاسلامي المصري

مسجد مصر

مركز مصر الثقافي الاسلامي

المركز الاسلامي فى العاصمة الادارية



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