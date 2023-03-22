الرئيس السيسي: "مرينا بأيام صعبة والحمد لله احنا بخير وربنا حفظ مصر"

كتب سمير حسنى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الله سبحانه وتعالي هو الذى حفظ مصر، مضيفا: "اللى حفظ مصر وهيحفظها ويكبرها ربنا سبحانه وتعالي، وأنتم الأسر اللى زيكم اللي ربت ولادها وكبرتها وبتقدمها لمصر، إنتم ومش بجاملكم.. بيكم واللى انتوا عملتوه والشباب والشابات اللى ربتوهم أحسن تربية وجهزتموهم وتقولوا اتفضل بنقدمهم لمصر.. ربنا يحفظم ويحميكم وتحيا مصر بيكم جميعا".

وجه الرئيس السيسي حديثه لأسر الطلاب خلال زيارته لمقر أكاديمية الشرطة قائلا: "خالوا بالكم من ولادكم ما تأكلوهومش كتير احنا منظمينهم.. وإن شاء الله تسعدوا بيهم وربنا يحفظكم.

طمأن الرئيس السيسي الحاضرين عن أحوال البلاد: بطمنكم على حالنا احنا بخير ودايما أقول الكلمة دي لما اقابل أهلى المصريين بقولهم متخفوش ومتقلقوش من حاجة خالص، احنا مرينا بأيام صعبة خالص قوي قوي السنين اللى فاتت ، وافتكروا فيه تضحيات قد ايه؟، وربنا سبحانه وتعالي هونها علينا ووفقنا بفضله وكرمه علينا، والتضحيات الشباب والجيش والشرطة وبقت مصر في حتة تانية بفضل الله سبحانه وتعالي".

واصل الرئيس حديثه قائلا: "اطمنوا علي ولادكم.. وبنهنيكم عليهم انهم شباب وشابات حاجة تفرح .. إحنا جينا بدرى شوية علشان نقولهم كل سنة وانتم طيبين، لكن كل التدريبات حاجة تطمن وتفرح بشكركم مرة تانية بيقولولي انت اللى هتنزلهم او متنزلهومش فانا مش عارف؟ عاوزين تاخدوهم بقول لوزير الداخلية الناس هتيجي ونقول الناس لا ..هما نازلين معاكم وكل سنة وانتم طيبيين.. ربنا يخليكم .. متشكر ربنا يكرمكم ويخليكم متشكر".