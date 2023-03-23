الصحة تكشف عن أشهر الأورام السرطانية انتشارا بين البشر

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أشهر الأورام السرطانية التى تصيب البشر بشكل عام مشيرة إلى أن سرطان الثدى من أكثر أنواع السرطان انتشارا بين السيدات مشيرة إلى أن سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان انتشاربين المدخنين.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة العمل على زيادة أعداد مراكز علاج الأورام التابعة للوزارة، لدعم الممارسة الطبية المبنية على الدليل في ملف الأورام، بما ينعكس على رفع نسب الشفاء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن وزارة الصحة تعمل على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية من خلال نشر مقاطع فيديو توعوية على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال فرق التثقيف الصحى التى تقوم بتوعية المواطنين بالعادات والممارسات التي تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان، وأماكن تقديم خدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام.