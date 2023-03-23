وأكد الجيش اللبنانى فى بيان له اليوم أنه قوة من مديرية المخابرات توفرت لديها معلومات عن خطف مواطن بقوة السلاح فى منطقة خلده بهدف الحصول على فدية مالية .

وأضاف أنه بتاريخ أمس، ألقت قوة من الجيش بالتنسيق مع مديرية المخابرات القبض على 5 مواطنين لبنانيين في بلدة علمان بمنطقة الشوف بمحافظة جبل لبنان أثناء انتقالهم داخل سيارتين مع المواطن المخطوف، وضبطت في حوزتهم 3 مسدسات حربية.

وأوضحت أنه تم مباشرة التحقيق مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.

