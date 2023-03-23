"أوقاف أسوان": 2069 مسجداً تستقبل المصلين للتراويح والاعتكاف خلال شهر رمضان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تابع أشرف عطية، محافظ أسوان، مع وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ حنفى محمود، التجهيزات والاستعدادات التى نفذتها المديرية والإدارات التابعة لها لاستقبال المصلين من ضيوف الرحمن فى 2069 مسجداً بمختلف مدن ومراكز المحافظة خلال أيام شهر رمضان المعظم بالشكل الذى يليق مع روحانيات وفضائل هذا الشهر الكريم.

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى ضرورة أن يقوم العاملين بالمساجد ومقيمى الشعائر والأئمة بدورهم الهام فى المساجد، ويجتهد كل منهم فى عمله دون تهاون أو تقصير والتعامل مع المصلين والموردين والمترددين على المساجد على الوجه الأكمل، مؤكداً تقديم المحافظة لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ الفعاليات والأنشطة المختلفة التى تنظمها وزارة الأوقاف بكافة ربوع المحافظة فى هذا الشهر الكريم.

ومن جانبه، أوضح الشيخ حنفى محمود، أن جهود مديرية الأوقاف تمثلت فى تطوير وفرش المساجد وتجهيزها خلال الفترة الماضية لاستقبال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى افتتاح العديد من المساجد التى تم الانتهاء من تطويرها وترميمها ورفع كفاءتها أو الإنشاء الجديد سواء بمعرفة الوزارة أو بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية للأهالى بالقرى والنجوع والتى تجاوزت حتى الآن الـ 115 مسجدا.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن كافة المساجد بإدارات الأوقاف وفرت المناخ الروحى الملائم للمصلين والذاكرين والمعتكفين لإقامة شعائر شهر رمضان من صلاة القيام، والتهجد، والاعتكاف، ودروس العلم ومقارئ القرآن الكريم وغيرها وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وأيضاً محافظ أسوان.

وكشف الشيخ حنفى، عن أنه جارى تنفيذ حملات النظافة الدورية للمساجد وأسطحها وملحقاتها ودورات المياه، فضلاً عن حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال، واجتهادهم فى الاستعداد المتميز لاستقبال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لقيادات مديرية الأوقاف والإدارات التابعة لها للعمل بالمساجد للتأكد من تنفيذ خطة الوزارة، والانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة استعدادا للشهر الكريم، مع تكثيف البرامج الدعوية والأنشطة التثقيفية بالمساجد.