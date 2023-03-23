وكيل أوقاف الأقصر: برنامج السهرات الرمضانية أسبوعيًا فى قصر الثقافة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل برنامج السهرات الرمضانية بقصور الثقافية يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك فى إطار الدور الدعوى والتثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية فى شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م، وذلك من خلال الفعاليات والأنشطة التى تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة (الهيئة العامة لقصور الثقافة) للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، لـ"اليوم السابع"، أنه يسر مديرية أوقاف الأقصر، أن تعلن عن انطلاق خطة برنامج (سهرة رمضانية بقصور الثقافة ) (يوم الأربعاء من كل أسبوع) خلال الشهر الكريم، بقصر ثقافة (الأقصر بجزيرة العوامية)، وأسماء العلماء المشاركين فى هذه السهرة فضلًا عن القراء والمبتهلين، وذلك فى تمام الساعة (التاسعة عقب صلاة التراويح)، حيث يهدف هذا البرنامج إلى عدة أمور، من أهمها: المساهمة فى رفع المستوى التثقيفى والتوعوى لدى الجماهير، وتوجيه الوعى القومى ذى الطابع والمضمون الوطنى للجماهير من خلال نشر الأخلاق الفاضلة، والقيم النبيلة، والثقافة الرشيدة، والتكافل الاجتماعى، والعمل كذلك على ترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية، والاستفادة الجادة من الوقائع والانتصارات التاريخية التى حدثت فى هذا الشهر الفضيل، والوصول بأيدى الناس إلى جميع أوجه الخير.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، على أنه تشمل تلك السهرات الرمضانية بقصر ثقافة الأقصر بجزيرة العوامية، فى الأسبوع الأول مناقشة مكارم الأخلاق فى الرسالة المحمدية، وفى الأسبوع الثانى مناقشة الشخصية المصرية وانتصار العاشر من رمضان، والأسبوع الثالث مناقشة الإسلام دين الإنسانية والرحمة والسلام، وفى الأسبوع الرابع مناقشة فضائل ليلة القدر.



المسئولين عن السهرات الرمضانية بقصور الثقافة بالأقصر



تفاصيل سهرة رمضان بقصور ثقافة الأقصر









