900 منفذ بالجيزة توفر السلع بتخفيضات تصل لـ30% خلال رمضان.. اعرف الأماكن

كتبت – مرام محمد

استعدت محافظة الجيزة لشهر رمضان الكريم، بافتتاح أكثر من 900 منفذ ثابت ومتنقل و10 معارض لـ"أهلا رمضان" تغطي كافة قطاعات المحافظة وتتيح للمواطنين احتياجاتهم الأساسية من كافة السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات، بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية عنواين منافذ السلع الثابتة والمتنقلة ومعارض "أهلا رمضان" في الجيزة المقامة خلال الشهر الكريم، علما بأن معارض "أهلا رمضان" تستقبل المواطنين يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساءً، مما يُسهم في تغطية أقصى قدر ممكن من القطاعات بالمحافظة.

أولا/ معارض "أهلا رمضان"

-معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

-معرض "أهلا رمضان" في شارع المدرسة بالمنيب.

-معرض "أهلا رمضان" في شارع بورسعيد بالبدرشين.

-معرض "أهلا رمضان" في شارع شكري القواتلي بالعياط.

-معرض "أهلا رمضان" بطريق جمال عبد الناصر تقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11 في مدينة 6 أكتوبر.

-معرض "أهلا رمضان" في شارع المطار بإمبابة حي شمال الجيزة.

-معرض "أهلا رمضان" في شارع كورنيش النيل بجوار قسم الشرطة في حي الوراق.

-معرض "أهلا رمضان" في مركز ومدينة أطفيح.

-معرض "أهلا رمضان" في مركز ومدينة الصف.

ثانيا/ منافذ السلع الثابتة

حى شمال الجيزة

-منفذ بشارع البوهى نهاية شارع الوحدة

-منفذ بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي

-منفذ بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازى.

حى الوراق

-4منافذ أمام قسم شرطة الوراق وبجوار مبنى الحى القديم.

حى العجوزة

-مجمع استهلاكي بـ6 شارع محجوب ثابت

-مجمع استهلاكي بـ16 شارع الفالوجا

-مجمع استهلاكي خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطى.

-مجمع استهلاكي بشارع البطل أحمد عبد العزيز.

-مجمع استهلاكي بشارع الحوفى بمدينة الأوقاف

-مجمع استهلاكي بـ29 شارع جامعة الدول العربية.

-مجمع استهلاكي بشارع الكوثر

-مجمع استهلاكي بشارع أحمد عرابي

-مجمع استهلاكي بشارع الحجاز

-مجمع استهلاكي بشارع الرشيد

-مجمع استهلاكي بشارع المشروع بميت عقبة

حى الهرم

-منفذ بكفر المنفى بجوار الجامع الأصفر

-منفذ بشارع الصفا والمروة أمام المدرسة

-منفذ بشارع سليم بجوار الدائري

12 منفذ متنقل لبيع اللحوم والسلع الغذائية بالطالبية فيصل وشارع المطبعه والطوابق وكعبيش والمنشية والمريوطية وشارع زغلول.

حى بولاق الدكرور.

-منفذ بشارع التحرير للخضراوات والفاكهة.

-منفذ بشارع المطبعة.

-منفذ أهلا رمضان في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

مركز منشأة القناطر.

3 منافذ بجوار المدينة وبقرية نكلا.

مركز الواحات البحرية.

-منفذ خلف الوحدة المحلية.

-منفذ بميدان الرحمن.

-منفذ بقرية القصر بميدان النادى.

-منفذ للخضراوت والفاكهة بمدينة الباويطى.

-منفذ للخضراوت والفاكهة بقرية منديشة.

مركز الصف.

-منفذ بقرية الأخصاص.

-منفذين بأراض فضاء بطريق 21.

مركز أوسيم.

-منفذ بقرية برطس.

مركز كرداسة.

-منفذ بجوار المدينة.

مركز أبو النمرس.

-2 منفذ بقرية المنوات وبالمدينة.

مدينة الحوامدية.

-منفذ بجوار مسجد الشهداء.

مركز ومدينة أطفيح.

-منفذ بالمدينة.

-منفذ بقرية الكداية.

-منفذ بقرية صول.

-منفذ بقرية الكريمات.

-منفذ بمدينة البدرشين.

مركز العياط.

-منفذ بقرية البليدة.

-منفذ بقرية طهما.

ثالثا: منافذ السلع المتنقلة

-شارع همفرس في بولاق الدكرور.

- 247 عمارة 6 أكتوبر.

-الحي السادس سوق الخضار – أكتوبر.

-الكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل.

-بجوار قسم شرطة العياط – العياط.

-شارع المحطة – العياط.

-شارع المطار بجوارمعهد القلب – إمبابة.

-مركز ومدينة البدرشين.

-أمام المحكمة بمركز العياط.

-أول شارع المنشية طوابق فيصل.

-شارع النصر في إمبابة.

-شارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين.

-كعابيش الطوابق فيصل.

-كوم بكار اخر فيصل – الهرم.

-برطس أمام الوحدة المحلية أوسيم.

-50أ شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي.

-شارع المطار بشتيل الوراق.

-أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر.

-الشوبك الشرقي الصف.

-ترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية.

-مدخل المستقبل أكتوبر.

-شارع أو الليل بولاق الدكرور

-مدخل المستقبل 6 أكتوبر

-جزيرة محمد السوق الوراق

-الوحدة المحلية البراجيل أوسيم

-منشية البكاري الهرم

-الطالبية الهرم

-زاوية أو سويلم العياط

-سلم المطافي المنيب

-فيصل بولاق الدكرور

-مزلقان لعبة بشتيل أوسيم

-زاوية أبو سويلم العياط

800-فدان 6 أكتوبر

ثالثا: سيارات اليوم الواحد

- شارع عز الدين عمر – الطالبية

-3 سيارات في ميدان الطوابق

- الوراق بجانب الإدارة التعليمية

- (4) سيارات بمحطة مترو البحوث – الدقي

- شارع التحرير

- (2) سيارة في شارع المطبعة – الهرم

- شارع الحصري – مدينة 6 أكتوبر

- كفر تهرمس – بولاق الدكرور

- ميدان الجيزة

- شارع العشرين – بولاق الدكرور

- شارع زغلول – الهرم

- سوق فاكيهة – العمرانية

- أرض اللواء – العجوزة

- شارع شاهين - العجوزة

- هضية حدائق الأهرام

- هرم سيتي – مدينة 6 أكتوبر

- ميت عقبة – العجوزة

- أم المصريين – قسم الجيزة

- شارع مستشفى الصدر – العمرانية

- شارع الشهيد – الهرم

- شارع المدبح – المنيب

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية والتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المحددة لرغيف الخبز ومنع إقامه أية مخازن أسفل وبمحيط المحاور المرورية والمشروعات القومية خاصة التى تحوى مواد قابلة للإشتعال حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين وعدم إهدار المال العام.

وناشد المحافظ، المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، لافتا إلى أنّ غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أي مغالاة في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة، ويتم التعامل الفوري معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.