25 معرض أهلا رمضان فى مراكز ومدن أسيوط بتخفيضات 20%

أسيوط-هيثم البدرى

أقامت الجهات التنفيذية بمحافظة أسيوط، فى إطار خطة الدولة لتوفير السلع الغذائية، عددا كبيرا من معارض أهلا رمضان، التى تضم كل السلع الغذائية الأساسية، واحتياجات الشهر الكريم بالتنسيق مع الجمعيات والأحزاب ومديرية التموين بأسعار أقل من المعروض بالسوق، ومحلات الماركت بأقل من 20%، و30%، وحرصت المعارض على توفير السلع الأساسية من سكر، وأرز، وزيت، ولحوم بيضاء، وحمراء وخضروات، وفاكهة وياميش رمضان تحت إشراف الجهات الحكومية المختلفة.

ويقول مصطفى محروس، أحد أهالى مركز أبنوب، إن المعارض وفرت العديد من السلع الأساسية والغذائية التى يحتاجها المواطن فى شهر رمضان بأسعار مخفضة فالمكرونة بـ 20 جنيها، والزيت يصل إلى 60 جنيها أو أقل، والتونة 17 جنيها، وعلبة الجبنة بأسعار تبدأ من 11 جنيها إلى 15 جنيها، والزيت يصل إلى 60 جنيها بدلا من 70 والسكر 17 جنيها بدلا من 20 جنيها، والسمنة 105 جنيهات بدلا من 110، وهذه الأسعار هى أقل من الموجودة بالأسواق، ومحلات الماركت، وغيرها من الأماكن التى تعرض هذه السلع.

وأضاف منصور زناتى من مركز القوصية إن المعارض بالفعل ساهمت بشكل كبير فى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى، ووفرت فى كل السلع الغذائية لصالح المواطن بأقل الأسعار مقارنة بأسعار السوق العادى، كما أنها وفرت كل السلع الأساسية، والغذائية قبل شهر رمضان المبارك فى ظل التزايد على الطلب على هذه المنتجات فى شهر رمضان موجها الشكر للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى وكل أجهزة الدولة.

وتواصل مديرية التموين بأسيوط حملاتها على الأسواق من خلال اللجان المختلفة لمتابعة توافر السلع التموينية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وتنافسية وبجودة عالية مع العمل على ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة فى المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة ومعارض "أهلا رمضان" التى تم افتتاحها بجميع مراكز وقرى وأحياء المحافظة ضمن خطط المحافظة للتخفيف من أعباء محدودى الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق بالتزامن مع حلول الشهر المبارك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

وقال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم توفير كل السلع الغذائية الأساسية مع توفير كميات إضافية من السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة لا تقل عن 20% فى المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة بكل ربوع المحافظة والجمعيات الاستهلاكية بالمراكز وفروع الاتحاد التعاونى الاستهلاكى، والتأكد من توافر كل السلع الغذائية وسد أى نقص فى أى سلعة مع زيادة منافذ العرض خاصة بالمناطق الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة ووضع خطة من مفتشى التموين لمراقبة عملها إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات بالمراكز تعمل طوال 24 ساعة على صلة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أنه تم تعديل مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان بشكل يتيح إنتاج خبز فى أوقات مناسبة للمواطنين مع توافر الأرصدة الكافية من الدقيق التموينى المدعم المخصص لإنتاج رغيف الخبز والسلع التموينية المدعمة على البطاقات التموينية إضافة إلى وضع خطة للتأكد من توافر اسطوانات البوتاجاز وعمل محطات التعبئة بكامل طاقتها والتوزيع وفقاً للسعر المحدد مع زيادة المعروض من الاسطوانات المنزلية لمواجهة زيادة الاستهلاك.

وشدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف الدور الرقابى بالاشتراك مع الصحة والطب البيطرى للمرور على منافذ بيع السلع الغذائية، واللحوم والدواجن ومحلات الجزارة ومستودعات البوتاجاز ومحطات بيع الوقود بجميع المراكز المتابعة المستمرة والرقابة على الأسواق مع توفير مزيد من المعروض من السلع، ذ ومنع احتكار السلع بما يعمل على تخفيض الأسعار وخلق روح المنافسة بما يعود على المواطنين وتوفير مطالبهم واحتياجاتهم وكذلك التصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون حيال المخالفين.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة حريصة على التصدى بقوة لموجة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال تنظيم عدد من الشوادر والمعارض بمختلف مراكز وقرى المحافظة، حيث تم افتتاح ما يقرب من 25 معرض أهلا رمضان فى مختلف مراكز ومدن المحافظة بالإضافة إلى المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين بالمحافظة.

وناشد المحافظ المواطنين بالإبلاغ عن أى ممارسات تتعلق بالاحتكار فى السلع والمغالاة فى الأسعار أو وجود نقص بأى سلعة على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أة رقم (2135474/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.