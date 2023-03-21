7 معارض لـ"أهلا رمضان" فى الجيزة.. وتخفيضات تصل 30% على المنتجات "التفاصيل"

كتبت – مرام محمد

شهدت محافظة الجيزة حتى الآن افتتاح 7 معارض لـ"أهلا رمضان"، توفر احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ30%، حتى نهاية شهر رمضان الكريم؛ لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع من بعض التجار والتخفيف العبء عن كاهل المواطنين قبل حلول الشهر الكريم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أسعار وعناوين معارض "أهلا رمضان" في الجيزة.

أولا: أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان في الجيزة

-الزيت (800مللى) بـ35 جنيها.

-زيت عباد (800مللي) بـ60 جنيها.

-زيت عباد (1.600مللي) بـ116 جنيها.

-زيت الذرة (800مللي) بـ70 جنيها.

-زيت خليط (1لتر) بـ53.5 جنيه.

-زيت خليط (2.100 مللي) يتراوح ما بين 112 و 116 جنيها.

-الخل المدعم (900مللي) بـ5 جنيهات.

-الأرز (1كيلو) بـ14.5 جنيه.

-السكر (1كيلو) بـ14.5 جنيه.

-الدقيق (1 كيلو) بـ18 جنيها.

-المكرونة أو الشعرية (400جم) بـ10 جنيهات.

-الطحينة (350جم) بـ26.5 جنيه.

-الحلاوة الطحنية (125جم) بـ14 جنيها.

-الحلاوة الطحنية (250جم) بـ28 جنيها.

-الفاصوليا (500جم) بـ19 جنيها.

-اللوبيا (500جم) بـ19 جنيها.

-الفول المعبأ (500جم) بـ12 جنيها.

-العدس (500جم) بـ21 جنيها.

-السمنة (700جم) بـ50 جنيها.

-السمنة (1.500جم) تتراوح ما بين 99 و 101 جنيه.

-السمنة (2.500جم) بـ163 جنيها.

-كيس الملح بـ1 جنيه.

-الشاي (40جم) يتراوح ما بين 4.5 جنيه و10 جنيهات.

-الشاي (250جم) يتراوح ما بين 39 و 48.5 جنيه.

-لحم سوداني بـ165 جنيها.

- كيلو الفراخ البرازيلي المجمد بـ65 جنيها.

-الفراخ البرازيلي (1.100جم) بـ71.5 جنيه.

-الفراخ البرازيلي (1.200جم) بـ78 جنيها.

-الفراخ البرازيلي (1.300جم) بـ84.5 جنيه.

-طبق لحمة مفرومة (500جم) بـ60 جنيها.

-طبق لحمة (500جم) بـ60 جنيها.

ثانيا: عناوين معارض "أهلا رمضان" في الجيزة

-معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

-معرض "أهلا رمضان" في شارع المدرسة بالمنيب.

-معرض "أهلا رمضان" في شارع بورسعيد بالبدرشين.

-معرض "أهلا رمضان" في شارع شكري القواتلي بالعياط.

-معرض "أهلا رمضان" بطريق جمال عبد الناصر تقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11 في مدينة 6 أكتوبر.

-معرض "أهلا رمضان" بشارع المطار في إمبابة بحي شمال الجيزة.

-معرض "أهلا رمضان" بشارع كورنيش النيل بجوار قسم الشرطة في حي الوراق.