وزير الخارجية الأمريكى: دعم الصين السياسى والمادى لروسيا يتعارض مع مصالح واشنطن

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، إن دعم الصين السياسي والمادي لروسيا يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: لم نر بعد دليلا على أن الصين تقدم أسلحة فتاكة لروسيا.

وفى وقت سابق، قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتجية في مجلس الأمن القومي الأمريكى، الثلاثاء، إنه إذا كانت الصين تريد أن تلعب دوراً بناء في أوكرانيا، فينبغي على الرئيس الصيني شي جين بينج حث روسيا على إنهاء غزوها لأوكرانيا، مشيراً إلى أن "الصين ليس لها موقف محايد تجاه الحرب في أوكرانيا".

وأضاف كيربي في مؤتمر صحافي أن "ميثاق الأمم المتحدة يعنى أنه على روسيا الانسحاب من (كامل أراضي) أوكرانيا".

ورفض كيربي اعتبار العلاقة بين روسيا والصين "تحالفاً"، وذلك بعد ساعات من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى موسكو، مضيفاً أن الدولتين يريدان رؤية العالم يحكم وفق قواعدهما.

وتابع كيربي أن الرئيس الأميركي جو بايدن، يريد إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع الصين، مضيفاً أنه "لا يوجد سبب لرد الصين على زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة"، في إشارة لزيارة مرتقبة للرئيسة التايوانية تساي إنج وين.